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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز الناقد الرياضي حسن خلف الله برئاسة مجلس إدارة مركز شباب دسوق

الناقد الرياضي حسن
الناقد الرياضي حسن خلف الله

أسفرت انتخابات مركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز الزميل الكاتب الصحفي حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، بمقعد رئيس مجلس الإدارة بحصوله على 876 صوتاً، وياسر حسنين أبو ليلة، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحصل على 847 صوتاً، وأحمد عبد المنصف شلبي بمنصب أمين الصندوق وحصل على 584 صوتاً.

 

وفاز بعضوية مجلس الإدارة، كل من، صالح أحمد كامل سعد الله، وحصل على 1060 صوتاً، وعبد الله عصام محمد الأحمدي، وحصل على 913 صوتاً، ونسرين حلمي محمد المرشدي، وحصلت على 870 صوتاً، وإبراهيم رضا أحمد حسن طيبة، وحصل على 840 صوتاً، ومصطفى مسعد نصر الششتاوي، وحصل على 828 صوتاً.

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وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار عبدالعزيز القرضاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيسًا للجنة العامة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالسميع ليمونة، وعلي خيري داود، وحازم عبد السلام القرضاوي، وكمال محمد أبوزيد، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ.

 

يذكر أن عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 2569 صوتاً، حضر منهم 1644 عضواً، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 1498، وبلغت الأصوات الباطلة 146 صوتاً.

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