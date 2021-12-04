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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة لأطلاق طراز أوروس

لامبورجيني تحتفل
لامبورجيني تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة لأطلاق طراز أوروس

 

تحتفل شركة لامبورجيني الإيطالية المتخصصة في تصنيع وإنتاج السيارات الخارقة، بالذكرى السنوية الرابعة لبدء إنتاج طراز أوروس في مثل هذا اليوم 4 ديسمبر 2017، والذي ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات SUV، وكانت أول سيارة من نوعها تنتجها لامبورجيني ولكنها نجحت خلال فترة قصيرة في احتلال المرتبة الأولى في مبيعات الشركة الإيطالية.

وانطلقت لامبورجيني أوروس بصحبة أفينتادور وهوركان لترسج مفهوماً جديداً من السيارات الفاخرة التي تقدم أبهراً بصرياً بفضل تصميمها ومواصفاتها الداخلية، وتسميها لامبورجيني Super SUV، والتي أصبحت واحده من أبرز فرسان أسطول سيارات الثور الهائج.

ارتفعت نسبة مبيعات لامبورجيني ارتفاعا غير مسبوق في تاريخ العلامة التجارية، بفضل سيارة أوروس حيث حققت نسبة المبيعات  نمواً بمقدار 40%، حيث بلغ مليار وتسع ملايين يورو الى مليار و415 مليار يورو في عام 2018، وفي عام 2019 بلغت مليار و800 مليون يورو، ومليار و600 مليون يورو في عام 2020 والذي شهد انخفاض في نسبة المبيعات بسبب جائحة كوفيد 19.

- المواصفات الميكانيكية لسيارة لامبورجيني اوروس 2021

تعتمد سيارة لامبورجيني اوروس على محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4000 سي سي، يولد قوة تصل الى 650 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 850 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.6 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 305 كيلومتر/ساعة.

جاءت لامبورجيني اوراس بتصميم رياضي مميز وبسلسلة كبيرة من التجهيزات الخارجية مثل المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية بنظام التكيف الآلي، وجهاز للتحكم بمدى الإضاءة للمصابيح الامامية، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب خلفية، مرايا ونوافذ كهربائية، وأبواب خلفية تعمل بالكهرباء وعجلات رياضية كبيرة.

 

وتتوفر لامبورجيني اوراس موديل 2021 من الداخل بمقصورة أمامية واسعة ومريحة بتصميم فاخر يبرز من خلال باقية مميزة من الخيارات المتعددة مثل المقاعد القابلة للتدفئة والقابلة للطى كهربائياً، وقفل مركزي، ونظام تكييف متعدد، ونظام ملاحة آلي ونظام لقياس طول الطريق والمسافة المتبقية ونظام ترفيه متطور ودعم أحدث وسائل الاتصال مع الأجهزة اللوحية.

لامبورجيني شركة لامبورجيني السيارات الخارقة SUV سيارة الإيطالية آوروس أفينتادور هوركان Super SUV

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