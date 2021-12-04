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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال حوارها مع أبلة فاهيتا.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي.. وتفاجئ الجميع بهذا الأمر على الهواء

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

 

حلت الفنانة سيرين عبد النور اليوم الجمعة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى :

 

سيرين عبد النور تصدم جمهورها بعمرها الحقيقي


وقالت سيرين عبد النور إن معنى اسمها يعود لأصول فرنسية بمعنى الساحرات الصغار الذين يعيشون بالأشجار أما اسم الدلع الخاصة باسمها فهو "سيسو " .

وكشفت سيرين عبد النور خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى ، انها من مواليد شهر فبراير1977 وعمرها 44 عاما  وداعبت كارو ابنه أفلة فاهيتا " مالك اتخضيتى ليه" ؟.

وأضافت سيرين عبد النور أن وزنها 55 كيلو  وحالتها الاجتماعية متزوجة من 14 عام ولديها بنت وولد .

 

سيرين عبد النور تكشف عن مهنتها الأساسية قبل دخولها التمثيل


كشفت سيرين عبد النور ، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى  ، أن مهنتها الأساسية عارضة أزياء ثم دخلت مجال التمثيل والغناء .

وأشارت سيرين عبد النور ، إلى أن أصعب شئ واجهها خلال عملها بمهنة عارضة الأزياء كان سيرها على وتيرة واحدة دون تغيير أو تجديد وكانت خلال فترة التدريب والتجهيزات تضع على رأسها للحفاظ على توازنها خلال تقديمها عرض الأزياء .


كعب عال وكتاب.. سيرين عبد النور تفاجئ الجمهور بهذا الأمر


وطالبت كارو ابنه أبلة فاهيتا من الفنانة سيرين عبد النور ، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية أون إى  ، أن تضع كتاب على رأسها وهى ترتدى كعبا عاليا و تجيب على أسئلتها خاصة ان الفنانة كانت عارضة أزياء قبل دخولها التمثيل وكانت تضع كتاب على رأسها خلال فترة فترة التدريب بالعروض .

وفاجأت سيرين عبد النور بمهارتها الشديدة بالسير باتزان وعمل تمارين وحركات رياضية خلال وضعها الكتاب على رأسها ، ولفتت إلى أن العلوم ، الجغرافيا أصعب المواد الدراسية  .
 

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