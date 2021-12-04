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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تخريج أول دفعة من تدريب الصبية الأحداث بالإسكندرية

صدى البلد

نجحت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تدريب الصبية الأحداث على المهن المطلوبة في سوق العمل وذلك داخل مؤسسة دار الرعاية .

 يأتي ذلك تفعيلا لبروتوكول الذي شهد توقيعه مؤخرا وزير القوي العاملة محمد سعفان بين مديريتي القوي العاملة والتضامن بالإسكندرية ،والذي يقضي بقيام مدربي مراكز التدريب التابعة للمديرية بتدريب الصبية الأحداث على المهن المطلوبة في سوق العمل لإعادة دمجهم في نسيج المجتمع وتسليحهم بمهنة تساعدهم على الحياة الكريمة ، وعدم عودتهم  مرة أخرى إلى الطريق الذي أودى بهم إلى الانحراف عن السلوك القويم. 

وفي كلمته نقل ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية سعادة وزير القوى العاملة محمد سعفان بنجاح هذه التجربة واهتمام الوزارة بملف التدريب والذي استطاع أن يصل بنسبة البطالة في مصر إلى 7.3% من قوة العمل، وخاصة تدريب الشباب الأولى بالرعاية والذين يمرون بظروف تستدعي أن يتكاتف الجميع لدعمهم والعمل بكل جدية لاعادة دمجهم في المجتمع وتسليحهم بكافة المهن التي تساعدك على مواجهة تحديات الحياة العملية. 

وقال مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية : إنه بعد مرور حوالي أربعة أشهر من توقيع البروتوكول ومن التدريب الجاد والشاق نجحت أول تجربة على مستوى الجمهورية لتدريب الصبية الأحداث بالإسكندرية.

احتفلت مديرية القوى العاملة ، ومن داخل مؤسسة دار الرعاية بتخريج أول دفعة من الصبية الأحداث  الذين تم تدريبهم على مهنة التبريد والتكييف ، وتم تسليم شهادات اجتياز التدريب لـ ١٣ متدرباً من الصبية، وفي حضور عدد من نواب مجلس الشيوخ وعلى رأسهم سامح الشيمي وإيهاب زكريا، فضلا عن الدكتور احمد زقيلح رئيس مجلس إدارة دار رعاية الأحداث، ومندوبين من مديرية التضامن بالإسكندرية، وايفيت عبد المسيح مديرة إدارة التدريب، ومحمد الحناوي مدرب التبريد والتكييف بالمديرية، وأيمن حامد المنسق العام لمركز تدريب محرم بك.

وقد شاهد الحضور فيلم تسجيلي عن عملية التدريب التي تمت لهؤلاء الصبية حيث أشادوا بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربين والذي عبروا عنه في كلماتهم.

 وقد طالب النائب سامح الشيمي بتعميم تجربة  تدريب الصبية الأحداث على جميع محافظات الجمهورية للاستفادة من النجاح الباهر الذي حققته مديرية الإسكندرية.

كما طالب النائب ايهاب زكريا بالاستمرار في دعم هؤلاء الصبية وتوجيههم إلى فرص العمل المناسبة للتدريب الذي تلقوه . 

وفي ختام  الاحتفالية توجه الحضور باسمى آيات الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة على رعايته ودعمه لمثل هذه البروتوكولات التي تصب في مصلحة الدولة والمواطن ، مطالبين باستمرار الاهتمام بهذه الفئة التي تستحق الرعاية والدعم حتى يصبحوا مواطنين منتجين  يفخر بهم الوطن.

 

 

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مديرية القوى العاملة الاسكندرية تدريب الصبية الأحداث محمد سعفان وزير القوى العاملة

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