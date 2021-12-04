نشرة الأخبار.. هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر؟.. مباريات اليوم أبرزها مصر والسودان وولفرهامبتون مع ليفربول

نشر موقع صدى البلد اليوم عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها :

قصة حب مع ليلى علوي.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من فاروق الفيشاوي

كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل قصة الحب التي جمعت الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة ليلى علوي، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في الطلاق الأول من الراحل فاروق الفيشاوى.

هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر؟.. يحرمك 7 نعم ولا يباح بهذه الحالة

هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر أو ما يعرف بنوم الصبحة هل هو مباح ؟ خاصة وقد تغيرت سمات وملامح أيامنا فلم يعد النوم في الليل كما كان، فهناك من يسهرون الليل كله لعدة أسباب، التي يكون بها وقت النوم بعد صلاة الفجر أو نوم الصبحة، بما يطرح السؤال هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر ؟، وقد يكون نوم الصبحة أو النوم بعد صلاة الفجر ليس على خلفية السهر وإنما هو استئناف للنوم، لأولئك الذين يستيقظون لصلاة الفجر ويتجنبون النوم عن صلاة الفجر فيغتنمون فضلها، ثم يعاودون إلى النوم بعد صلاة الفجر أو ما يعرف نوم الصبح لذا نتساءل أيا كان الحال هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر أو ما يعرف بنوم الصبحة؟.

مباريات اليوم السبت 4 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة .. أبرزها مصر والسودان وولفرهامبتون مع ليفربول

تقام اليوم السبت 4 - 12 - 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مواجهة مصر والسودان فى بطولة كاس العرب ولقاء وولفرهامبتون مع ليفربول فى إطار منافسات الدورى الإنجليزي.

بكاء وخيانة وإجهاض وإدمان.. بـ7 تصريحات سمية الألفي تتصدر السوشيال ميديا

ردت الفنانة سمية الألفي، على ما يتردد بشأن ذهابها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.

مدارس القاهرة تمنع هؤلاء من الدخول بداية من اليوم

تبدأ مدارس محافظة القاهرة اليوم السبت تنفيذ إجراءات منع الدخول إلا بعد التحقق من بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا.

طقس السبت مضطرب.. هذه المناطق مرشحة لسقوط الأمطار اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت 4 ديسمبر، سوف يشهد سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة والمحملة بالأتربة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السودان في كأس العرب

يخوض مساء اليوم السبت منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراة حاسمة أمام نظيره منتخب السودان فى الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب إستاد رأس أبو عبود.

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

غابت الفنانة سمية الألفي على مدار السنوات الماضية عن الأعلام ، ولكن بعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني تصدرت مؤشر البحث جوجل، و فى السطور التالية نكشف أبرز ما قالته سمية الألفي عن زوجها الراحل فاروق الفيشاوي وغيرها من الأسرار .

ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي..والجمهور: لقد وقعت في الفخ

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة تمزح فيها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، خلال لقائهما مع الإعلامية منى الشاذلي، في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية.