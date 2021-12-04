طقس السبت مضطرب.. هذه المناطق مرشحة لسقوط الأمطار اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت 4 ديسمبر، سوف يشهد سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة والمحملة بالأتربة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا بارد على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم السبت سوف يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة يمكن أن تمتد في أقصى غرب البلاد، وإلى مناطق بالإسكندرية في ساعات متأخرة من الليل، وباقي محافظات الجمهورية لن تتأثر بشكل كبير.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت 4 ديسمبر تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15.

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15.

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 17

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11.

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14.