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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

طقس الـ 48 ساعة القادمة
طقس الـ 48 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، سوف يشهد سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة والمحملة بالأتربة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا بارد على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، سوف يشهد فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، بحيث تكون خفيفة غدا السبت، خلال الفترة المسائية من اليوم، على مناطق من أقصى غرب البلاد، وتكون متوسطة بعد غدا الأحد، على السواحل الشمالية والوجه البحري أيضا.

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وأشار هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص الأمطار المتوقعة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، على البلاد، سوف يصاحبها أتربة عالقة في الجو على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح أيضا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15.
السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15.
جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 17
شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11.
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14.

طقس ال 48 ساعة القادمة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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