اضطرابات جوية وأتربة عالقة وأمطار..الأرصاد تحذر المواطنين: نخلي بالنا

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بمركز الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم، قائلة: نشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس.



وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.



ونصحت بعدم تخفيف الملابس خاصة في الليل والساعات الأولى من النهار، متابعة: الطقس ليلا سيكون مائل للبرودة.



وحذرت من الأتربة العالقة في الهواء، قائلة: محافظات القاهرة الكبرى ستشهد أتربة عالقة ستؤدي إلى انخفاض الرؤية، مشيرة إلى وجود فرص تساقط الأمطار على محافظات غرب البلاد.

ونوهت بأن هناك نشاط واضح للرياح بداية من اليوم ويستمر حتى الغد، وعليه سنشعر بداية من الغد بانخفاض درجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح وتساقط الأمطار، متابعة:" نخلي بالنا".

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تحدث اضطرابات جوية بداية من يوم الأربعاء القادم، متابعة:" سنشهد حالة من التقلبات الجوية ونشاط للرياح مصحب بـ أمطار.



