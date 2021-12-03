شاهد.. جهود رجال الشرطة في مواجهة الطقس السيء بمطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اعتماد الإجراءات اللازمة للمساهمة في مواجهة موجة الطقس السيء التي تعرضت لها بعض المناطق بمحافظة مطروح من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار ، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى في كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة فى إزالة تجمعات المياه ، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.



كما تم وضع خطة مرورية مُحكمة لتكثيف الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

هذا وقد لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان المواطنين.

وذلك انطلاقا من ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على التخطيط العلمي المدروس لمواجهة الأعباء وأداء المهام بجودة و إتقان .

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