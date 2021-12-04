ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي..والجمهور: لقد وقعت في الفخ

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة تمزح فيها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، خلال لقائهما مع الإعلامية منى الشاذلي، في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية.

وجاء فيها كوميكس بسؤال الفنان أحمد العوضي عن ذكره أسماء فتيات ارتبط بهم قبل ياسمين عبد العزيز، لتهدده الأخيرة مازحة: “ما تذكر”.

وتفاعل جمهور ياسمين عبد العزيز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع هذا المنشور، وكانت أبرز التعليقات موجهه للعوضي: لقد وقعت في الفخ.

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي ، ضيفين في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، لتكشف لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وقالت ياسمين عبد العزيز، عن ازمتها ومرضها: “أنا ست فرفوشة واللي حصل حصل”، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي: “رجعت أهي وحش الكون”.

وردت ياسمين عبد العزيز عليه، قائلة: “ياخويا قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله وأروح”.

ومن جانبه، تابع أحمد العوضي: “شريك حياتك تبقي أنت عاجز انك تساعده، وكنت محطم يوم مرض ياسمين عبد العزيز، وأول مرة أتخيل أني اتحط فى الموقف دا".

وفي سياق متصل، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها أثناء تصفيف شعرها استعدادا لأول ظهور لها مع الاعلامية منى الشاذلي بعد وعكتها الصحية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، متمنين لها دوام العافية، ومنتظرين عرض الحلقة ومعرفة تفاصيل لم تذاع من قبل.

وروجت الإعلامية منى الشاذلى عن حلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامجها معكم منى الشاذلي، ونشرت فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .

وعلقت منى الشاذلى “ أول ظهور لـ #ياسمين_عبد_العزيز بعد الأزمة الأخيرة .. قريباً مع منى الشاذلي ”.

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال برومو الحلقة « مش قادرة اصدق انى قاعدة فى برنامج، واتكلم عن الموضوع دهكنت بموت وجاتلي رسالة "التربى بيجهز التربة" وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى...