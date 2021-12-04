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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وحش الكون ..تفاصيل أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي ، ضيفين في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، لتكشف لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وقالت ياسمين عبد العزيز، عن ازمتها ومرضها: “أنا ست فرفوشة واللي حصل حصل”، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي: “رجعت أهي وحش الكون”.

وردت ياسمين عبد العزيز عليه، قائلة: “ياخويا قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله وأروح”.

ومن جانبه، تابع أحمد العوضي: “شريك حياتك تبقي أنت عاجز انك تساعده، وكنت محطم يوم مرض ياسمين عبد العزيز، وأول مرة أتخيل أني اتحط فى الموقف دا".

وفي سياق متصل، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها أثناء تصفيف شعرها استعدادا لأول ظهور لها مع الاعلامية منى الشاذلي بعد وعكتها الصحية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، متمنين لها دوام العافية، ومنتظرين عرض الحلقة ومعرفة تفاصيل لم تذاع من قبل.

وروجت الإعلامية منى الشاذلى عن حلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامجها معكم منى الشاذلي، ونشرت فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام . 

وعلقت منى الشاذلى “ أول ظهور لـ #ياسمين_عبد_العزيز بعد الأزمة الأخيرة .. قريباً مع منى الشاذلي ”.

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال برومو الحلقة « مش قادرة اصدق انى قاعدة فى برنامج، واتكلم عن الموضوع دهكنت بموت وجاتلي رسالة "التربى بيجهز التربة" وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى...

منى الشاذلى مرض ياسمين عبد العزيز برومو الحلقة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى

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