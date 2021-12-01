"حمدالله على السلامة".. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بإطلالة جديدة |شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : “احلى ياسمين فى الدنيا - مشاء الله حمدالله على السلامة”.





كانت الإعلامية منى الشاذلى أعلنت عن حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، ونشرت فيديو عبرحسابها الشخصي بموقع إنستجرام .

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال برومو الحلقة بـ أول ظهور لياسمين عبدالعزيز «مش قادرة أصدق إني قاعدة فى برنامج،واتكلم عن الموضوع دهكنت بموت وجاتلي رسالة "التربي بيجهز التربة" وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي،لتصبح حلقة ياسمين عبدالعزيز محط اهتمام العديد من المنصات الإعلامية.



وتغيبت ياسمين عبد العزيز عن تكريمها في مهرجان نجم العرب بسبب سفرها ، حيث حرص على الحضور زوجهاالفنان أحمد العوضي .