طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

غابت الفنانة سمية الألفي على مدار السنوات الماضية عن الأعلام ، ولكن بعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني تصدرت مؤشر البحث جوجل، و فى السطور التالية نكشف أبرز ما قالته سمية الألفي عن زوجها الراحل فاروق الفيشاوي وغيرها من الأسرار .

1- ليلى علوى :

كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل قصة الحب التي جمعت الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة ليلى علوي، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في الطلاق الأول من الراحل فاروق الفيشاوي.

وأضافت سمية الألفي، :"لقيته كاتب جواب لليلى علوي، ودا كان أول سبب طلاق، لأنه كان فيه مشاعر، وقصة حب مع ليلى علوي".

ليلى علوى

2- محلل :

نفت الفنانة سمية الألفي، ما تردد بشأن ذهابها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.

وقالت الفنانة سمية الألفي، ، ان هذه الفكرة لم تخطر أبدًا على بالي ولا على بال فاروق، وكل ما يثار في هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث تماما.

وتابعت سمية الألفي، بعد الطلاق التالت، فاروق أتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين أطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا أتجوزت وأطلقت، قولتله أنت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا، بس عمرنا ما أتكلمنا إني هتجوز محلل عشان أرجع له.

فاروق الفيشاوي وسمية الألفي

3- اجهاض :

ذكرت سمية الألفي تفاصيل إجهاض ١٢ طفلا، في بداية حياتها الزوجية، مؤكدة أنها أسمتهم باسم أحمد الفيشاوي.

وأضافت سمية الألفي، أنه :"أنا مناضلة ومقاتلة وأسد ومش ضعيفة، وصلاح جاهزين له فضل بعد ربنا أن أحمد يعيش واخدني لدكتور قريبة ، ونمت تسعة أشهر إلى أنجبت".

وتابعت الفنانة سمية الألفي، أن :"عملت عملية تعرف باسم ربط الرحم، ونمت تسعة أشهر، وخلفت أحمد وعمر بعد كده".

سمية الألفي وفاروق الفيشاوي مع أبنائهم

4- جمال عبد الحميد :

كشفت الفنانة سمية الألفي، سبب زواجها من المخرج جمال عبد الحميد، مؤكدة أنه كانت له شخصية جذابة ورائعة.

وأضافت الفنانة سمية الألفي: "سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد؛ هو شجاعته، لأن في الوقت ده، كل الناس كانت عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي، حتى بعد انفصالنا".