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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة حب مع ليلى علوي.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من فاروق الفيشاوي

سمية الألفي
سمية الألفي

كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل قصة الحب التي جمعت الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة ليلى علوي، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في الطلاق الأول من الراحل فاروق الفيشاوى.

وأضافت سمية الألفي، أنه :"لقيته كاتب جواب لليلى علوي، ودا كان أول سبب طلاق، لأنه كان فيه مشاعر، وقصة حب مع ليلى علوي". 
 

فيما ردت الفنانة سمية الألفي، على ما يتردد بشأن ذهابها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.

وقالت الفنانة سمية الألفي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، ان هذه الفكرة لم تخطر أبدًا على بالي ولا على بال فاروق، وكل ما يثار في هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث تماما.

وتابعت سمية الألفي، بعد الطلاق التالت، فاروق أتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين أطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا أتجوزت وأطلقت، قولتله أنت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا، بس عمرنا ما أتكلمنا إني هتجوز محلل عشان أرجع له.
 

فيما تحدثت الفنانة سمية الألفي، عن حبها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة انه كان يربطها به علاقة حب قوية استمرت لسنوات طويلة ولم تنتهي.

وأضافت سمية الألفي، انه :"بعد فاروق مفيش أعياد، بس الحياة لازم تستمر".

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