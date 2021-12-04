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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم السبت

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السودان في كأس العرب

منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى

يخوض مساء اليوم السبت منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراة حاسمة أمام نظيره منتخب السودان فى الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب إستاد رأس أبو عبود.


ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسودان مساء اليوم السبت فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الدوحة.


ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط خلف منتخب الجزائر المتصدر بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب السودان المركز الرابع والأخير بدون نقاط.


ويدخل منتخب مصر المباراة بدافع تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط وتخطى نظيره منتخب السودان، لمزاحمة نظيره منتخب الجزائر على تصدر ترتيب المجموعة الرابعة وذلك بعد التغلب على لبنان بهدف نظيف فى الجولة الأولى بهدف أحرزه محمد مجدى أقفشة من ركلة جزاء.

 

وفى المقابل يخوض المنتخب السودانى اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كاس العرب ومحاولة مصالحة جماهيره بالفوزعلى نظيره منتخب الفراعنة الكبار.

 

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكبار بتشكيل متوقع أمام السودان بكأس العرب على النحو التالي: 

 

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

 

فتوح – الونش – حجازي – أكرم توفيق

 

عمرو السولية - مهند لاشين

 

محمد شريف – أفشة – مصطفى فتحي

مروان حمدي

 

طاقم حكام نيوزيلندي

 

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” أعلن عن هوية الطاقم التحكيمي لمباراة منتخب مصر والسودان التي تقام اليوم السبت ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

 

ويتولى النيوزلندي مات كونجير، صافرة المباراة ويعاونه ماكسيني تيفيدا وبرنارد أليو وأندريس ماتياس حكما رابعا، فيما سيتواجد كيفين بلوم على تقنية الفيديو ويعاونه كريستيان جيتلمان ووكريستيان دينجرت وعبدالله المارى.
 

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، وذلك في لقائه اليوم أمام نظيره منتخب السودان ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لـ كأس العرب، بينما يرتدي المنتخب السوداني طاقمًا أحمر.


جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمباراة منتخب مصر الوطني الأول ونظيره منتخب السودان الذي عقد صباح أمس الجمعة في ستاد 974 الذي يستضيف المباراة وحضره عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري ود. محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.


وقاد الاجتماع كالعادة فريق من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وجرى خلاله استعراض كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية والطبية والإعلامية والتحكيمية المقرر اتباعها.

منتخب مصر الوطني كارلوس كيروش منتخب السودان كأس العرب محمد الشناوي مروان حمدي

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