مسرح البالون يقدم أضخم عرض غنائي استعراضي

يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية بقيادة المخرج عادل عبده و تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحي الاستعراضي “ زقاق المدق”.



وهي عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية من أشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده ويقدم العرض ايام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعه ٨.٣٠ مساءً

العرض من إشراف خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي وبطولة دنيا عبد العزيز ، بهاء ثروت ، مجدى فكرى ، بثينة رشوان ، شمس ، سيد جبر ، كريم الحسينى، .عبدالله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى صادق ،، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى ، أحمد شومان ، عبدالرحمن عزت ،إبراهيم غنام، صابر عبدالله ياسر ينى ، محمد زينهم ، احمد مصطفى ، شيماء ، سارة ، زينة.

وتكون بالاشتراك مع نجم من نجوم ذو الهمم عمار، ديكور محمد الغرباوى، تصميم أزياء مروة عودة، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح،، تصميم دعاية مصطفى عوض، مشرف على هيئة الإخراج وليد طه، مخرج منفذ "وليد صلاح وأحمد يونس"، مساعدو الإخراج " أحمد طارق ومحمود كامل وإيهاب علوان وإبراهيم ابو النجا وأحمد الصواف ، ميدو الشيمى ،



مسرحية "زقاق المدق" إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت، اشراف مدير عام الفرقه الفنان صلاح لبيب.



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