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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية الصادرات: الانتهاء من تدريب 36 شركة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية

صدى البلد

نظم صندوق تنمية الصادرات دورات تدريبية للمصدرين للتعرف على الصندوق وأهدافه والغرض من إنشائه واجراءات التسجيل في الصندوق وذلك لعدد 36 شركة تضمنت 7 شركات بقطاع الصناعات الهندسية و7 شركات بقطاع الصناعات الكيماوية و18 شركة بقطاعي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية و4 شركات بقطاع الصناعات النسيجية، في إطار تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتعريف مجتمع الأعمال بالبرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية.

وقالت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن هذا التدريب يستهدف رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال والمصدرين بكافة تفاصيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق، مشيرةً إلى أن البرنامج الجديد يلقى قبول مجتمع المصدرين منذ إقراره لما له من دور هام في رفع معدلات التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة. 

وأوضحت الوصال، أن التدريب استعرض قواعد صرف المساندة التصديرية والمراجعة المتبعة والتعريف بالبرنامج الخاص بكل قطاع على حدا والمستندات المطلوبة لرد الاعباء التصديرية والبنود المستفيدة في القطاع وكيفية حساب نسبة رد الاعباء وشرح مجموعة من الاجراءات المحاسبية التي تتم لكل شركة في الصندوق من حساب للضرائب والاستقطاعات والدمغات، والضوابط والاجراءات القانونية التى يتم اتخاذها في حالات مخالفة القواعد.

وأضافت أنه تم خلال التدريب الرد على جميع أسئلة المتدربين وسماع مقترحاتهم وذلك للوصول الى أفضل نتائج في المستقبل، لافتةً إلى أن الصندوق مستمر في تقديم البرامج التدريبية للقطاعات التصديرية المختلفة خلال الفترة المقبلة وذلك للتعريف بكافة تفاصيل البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الصادرات المساندة التصديرية الصناعات الكيماوية دورات تدريبية الصناعات الهندسية

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تنمية الصادرات: الانتهاء من تدريب 36 شركة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية

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