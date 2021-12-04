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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكم على مدى شراسة متحور "أوميكرون" الجديد بعد أسبوعين.. تفاصيل

كورونا
كورونا

قال اسلام عنان ، استشارى علم انتشار الأوبئة، إن جميع اللقاحات ضد فيروس  كورونا متوفرة وهو ما يستلزم من المواطنين ضرورة تلقى التطعيم للوقاية من الفيروس .

 

وأشار اسلام عنان  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو أكثر انتشارا من المتحورات السابقة ولكن لم يثبت علميا حتى الآن شدة خطورته مقارنة بمتحور دلتا وكافة المتحورات السابقة .

 

وأشار اسلام عنان ، إلى أن عوامل التحقق من شراسة وخطورة متحور أوميكرون تتوقف على مرور أسبوعين من الآن وظهور حالات اصابات أو وفيات كثيرة جراء الاصابة به، منوها إلى أن جميع الفيروسات لا تتحور بطبيعهتها باستثناء فيروس أيبولا الذى سجل حالات تحور للفيروس.

 

ولفت اسلام عنان، إلى أنه عند ظهور متحورات كورونا يتم التأكد من تطعيم المواطنين اللقاح من عدمه والذى يعتمد على عوامل انتشار المتحور في حدته أو انخفاضه، لافتا إلى أن متحور أوميكرون أكثر انتشارا من المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

 

 

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