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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند سعيد صالح تعود إلى فيسبوك مجددًا

سعيد صالح وأبنته
سعيد صالح وأبنته

عادت هند ابنة الفنان سعيد صالح إلى حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجددًا بعدما أغلقته لبضعة أيام خلال الفترة الماضية. 

وكان أحدث منشورات هند عبر فيسبوك، هي كلمات عبرت فيها عن فرحتها بظهور شخصية والدها سعيد صالح في افتتاح كأس العرب من خلال تقنية الهولوجرام، إذ كتبت: «شرف ليا و فخر مالوش حدود ان ابويا الغالى #سعيد_صالح احد ممثلى الفن المصرى فى حفل افتتاح #كأس_العرب ٢٠٢١ المقامة فى قطر .. حب الناس اللى شوفته فى التعليقات مايتوصفش .. شكرا لكل القائمين على الحفل .. فرحتونى و اسعدتونى». 

ظهور سعيد صالح في كأس العرب 

شهد حفل الافتتاح الذي يُقام على أرضية ستاد البيت، فقرة كوميدية، حيث تمت الاستعانة بالفنان الراحل سعيد صالح عبر تقنية " الهولوجرام" ، تحت أنظار أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجياني إنفانتنيو رئيس الفيفا.

 

أحدث لقاء لـ هند سعيد صالح 

قالت هند سعيد صالح، ابنة الفنان سعيد صالح، إن والدها لم يندم أبدا عن قراراته، مضيفة: "عمره ماكان بيبص وراه أبدا وعمره ما كان يقول ياريتني".

وأضافت "هند" خلال حوارها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه عندما دخل السجن بسبب أرائه على المسرح لم يندم أبدا معقبة: "بالعكس.. لأن اللي بيقول أرائه سواء على المسرح أو السينما أو الصحافة موجودين.. بس كون أن ربنا يختار سعيد صالح علشان يدخل فهو كدا بيقوله سيب الأضواء والنجومية".

وتابعت: "والدى متدينش ولكنه عرف الفروض اللي المفروض تحصل للإنسان العادي.. وكان بعد خروجه من السجن بيحج كل عام.. وهو داخل السجن وأنا فى الثانوية العامة.. وكانت مأساته أنا وكانت أول زيارة لينا أنا وماما مرضاش يقابلنا.. وحاولت أقلب الموقف كوميدي علشان أحسسه أنه مفيش حاجة".

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