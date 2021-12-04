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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ غدا.. أستاذ مناهج عن امتحانات 4 ابتدائي: تعتمد على الفهم

طلاب مدارس
طلاب مدارس

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس،أن وزارة التربية والتعليم تواصل تطويرها مناهجها؛ لافتا  إن مناهج الصف الرابع الابتدائي جزء من خطة تطوير التعليم الذي تنتهجه الدولة.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة  خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن منهج 4 ابتدائي  ضمن السلسلة التي بدأت من "كي جي" حتى الصف الرابع الابتدائي هذا العام وتنتقل للمراحل القادمة الأعوام المقبلة مشيرا إلى  أن منهج الصف الرابع الابتدائى ليس صعبا.

 

وأكد أن منهج الصف الرابع الابتدائي يدعو الي التفكير والبحث واستقلالية المتعلم منوها وزارة التربية والتعليم قدمت دليل ارشادي للمعلم لشرح طريقة التدريس للطلاب ، موضحا أن بعض أولياء الأمور متخوفة بسبب الامتحانات التي سوف تتم غدا ، لافتا إلى أن الامتحانات سوف تكون بشكل بسيط يعتمد علي الفهم وليس الحفظ والتلقين.

 

وأشار  إلى أن هناك طرق ميسرة يمكن من خلالها استذكار المواد عن طريق ربطها بالبعد التاريخى والواقعى.

وأوضح  أن المنهج يعتمد على الأنشطة والصور لتوضيح المفاهيم والمعلومات، مشيرا إلى أن بعض المدرسين لا يطبقون النظام التعليمى رغم قيام الوزارة بدورها فى عمل دورات تدريبية على شرح منهج الصف الرابع الابتدائى.

 

وكشف ، أنه فى منهج الصف الرابع الابتدائى الجديد سيكتشف الطفل كيف طورت التكنولوجيا جوانب حياتنا المختلفة الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وصولاً إلى الترفيهية.

 

لافتا إلى أن منهج القيم واحترام الآخر من أحدث المناهج التى تم استحداثها فى المرحلة الابتدائية، وهو منهج يخاطب عقل ووجدان الطفل.

 

الجدير بالذكر   تنطلق غدا الاحد الموافق 5 ديسمبر 2021 امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ، والتي من المقرر أن يؤديها الطلاب في المدارس اثناء اليوم الدراسي العادي.

حيث يؤدي تلاميذ رابعة ابتدائي غدا الاحد 5 ديسمبر 2021 ، الامتحان في مادتي اللغة العربية و التربية الدينية  .

وقد قررت وزارة التربية والتعليم ، أن يتم عقد كل امتحان من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية في زمن يساوي زمن حصة دراسية لكل مادة.

و وفقا لـ جدول امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، تستمر امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية حتى يوم 9 ديسمبر 2021 .

و تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، سيتم استكمال الجدول الدراسي اليومي بشكل طبيعي حسب المواعيد المحددة بعد حصة الامتحان .

 

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