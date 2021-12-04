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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقارنة خلال 5 سنوات.. الأرصاد: الأحوال الجوية خلال شهر ديسمبر غير مستقرة

ديسمبر أكثر برودة
ديسمبر أكثر برودة أمطار غزيرة وموجات صقيع

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاً جوياً  عن شهر ديسمبر لهذا العام 2021، مقارنة بنفس الشهر خلال الـ 5 أعوام الماضية. 

 وقالت هيئة الأرصاد إنه خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف أنحاء الجمهورية على مدار الفترات من ديسمبر عام 2016 إلى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر ديسمبر لهذا العام فمن المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر لهذا العام 2021 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

 

وقالت إن خرائط التوزيعات الضغطية تشير إلى وجود نشاط لمنخفضات البحر المتوسط، يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا ما يؤدي لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

لمتابعة التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

هيئة الأرصاد الجوية قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية التنبؤ الجوي لشهر ديسمبر خرائط التوزيعات الضغطية الاحوال الجوية

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