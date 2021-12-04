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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 691 مليون جنيه.. محافظ بني سويف: إنهاء أعمال تبطين 352.4كم من الترع

تبطين ترع بني سويف
تبطين ترع بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف تقرير  الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة.

 

وتضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

 

وقال المحافظ، إنه طبقاً لتقرير أعده وكيل الوزارة جمال الباز، فإنه جارى العمل في تنفيذ 39 عملية، حيث تم الانتهاء من تبطين 352.4 كم بتكلفة 691مليون و 578 ألف جنيهاً، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها  687كم تقريباً بتكلفة تزيد عن مليار و748مليون جنيهاً، لتخدم 244ألف و88 فداناً من خلال 154 ترعة بدائرة المحافظة.

 

وأضاف أن الأعمال الجاري تنفيذها تقدر بأطوال 588كم تقريباً تخدم زمام 181 ألف و470 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و437 مليون جنيهاً،فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 99كم  تقريباً  تخدم زمام 62ألف و618 فداناً. 

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وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

 

يذكر أن المحافظ أصدر القرار (رقم 784 لسنة 2021 )بتشكيل لجنة"برئاسة النائب بلال حبش"، للمرور والمعاينة على الطبيعة  للمشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال  لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة، لتسيهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

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