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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار "يوم التحدي".. احتفالية كبرى للأطفال ذوي الهمم في الأقصر

يوم التحدى احتفالية
يوم التحدى احتفالية كبري بالأقصر

شاركت هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالأقصر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار "يوم التحدي"، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

ياتى ذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وحرص الدولة المصرية على أهمية دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

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وبدأ الاحتفال بالتجمع في ساحة سيدي أبو الحجاج ثم تنظيم يوم ترفيهي في نادي الأقصر الرياضي وتوزيع ألعاب على 250 طفلا ًوطفلة وهدايا تذكارية للأمهات.

ومن جانبها ، قدمت "المغربي" الشكر لكل من ساهم في رفع المعاناة عن هؤلاء الأطفال في ظل متطلبات الحياة، لافتة إلى الدعم التي تقدمه منظمات المجتمع المدني وأصحاب القلوب الرحيمة، مشيرة إلى أن رعايتهم واجب وحق.

وأشارت سكرتير مساعد محافظة الأقصر إلى ما تبذله الدولة من جهود لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، كأحد أهم الواجبات المقدسة لتحقيق تماسك المجتمع ودعم روابط العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين طبقاته وفئاته.


شاركت في الاحتفال سمر رمضان مدير جمعية رسالة بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور كلا من محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وكمال فؤاد مدير ادارة الجمعيات الأهلية، وسيد نوبي مدير ادارة التربية الخاصة، ورؤساء أحياء وسط وجنوب وشمال الأقصر.

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