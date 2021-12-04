ميقاتي: الاتصال مع ماكرون وبن سلمان خطوة لعودة العلاقات التاريخية

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن الاتصال الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خطوة مهمة نحو استئناف العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية.

وكتب ميقاتي في تغريدة على تويتر: "يعد اللقاء الذي عقدته مع الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطوة مهمة نحو استئناف العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أود أن أشكر فخامة الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد على شهادتي الصداقة تجاه لبنان. أريد أن أؤكد التزام حكومتي بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على إجراء مباحثات مفيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال ماكرون: "توصلنا مع المملكة العربية السعودية لـ"التزامات" من أجل لبنان، وزيارتي للمملكة العربية السعودية فرصة لمناقشة التعاون الاقتصادي".

وأضاف: "تحدثت أنا وولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء اللبناني وبحثنا الأزمة، اتفقت مع ولي العهد السعودي على دعم الإصلاحات في لبنان وتمكينه من الخروج من الأزمة".