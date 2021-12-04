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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير كندا يزور الأقصر: نتطلع لتعزيز التعاون المستقبلي مع مصر | صور

لمتابعة مشروعات
لمتابعة مشروعات التعاون المصري والكندي. سفير كندا فى الأقصر

استقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، سفير كندا في مصر، لويس دوماس، الذي يزور المحافظة رفقة وفد من السفارة، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون بين الجانبين المصري والكندي.

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وأعرب السفير الكندي خلال اللقاء، عن إعجابه بمحافظة الأقصر والحضارة المصرية القديمة، مشيدا بحفل الافتتاح الرائع لطريق الكباش.

وأعرب السفير الكندي عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين مصر وبلاده.

كما استعرض أوجه التعاون الحالية، والمشروعات التي يتم تمويلها من الجانب الكندي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة بين وزارت الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والتي تتوافق مع جهود الدولة المصرية في التنمية.


ومن جهته، أشاد نائب محافظ الأقصر، بالمشروعات التي تمولها السفارة الكندية وأوجه التعاون بين مصر وكندا والعلاقات المتميزة بينهما، معربا عن تطلعه لزيادة التعاون بين الجانبين.

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