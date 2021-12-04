سفير كندا يزور الأقصر: نتطلع لتعزيز التعاون المستقبلي مع مصر | صور

استقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، سفير كندا في مصر، لويس دوماس، الذي يزور المحافظة رفقة وفد من السفارة، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون بين الجانبين المصري والكندي.



وأعرب السفير الكندي خلال اللقاء، عن إعجابه بمحافظة الأقصر والحضارة المصرية القديمة، مشيدا بحفل الافتتاح الرائع لطريق الكباش.

وأعرب السفير الكندي عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين مصر وبلاده.

كما استعرض أوجه التعاون الحالية، والمشروعات التي يتم تمويلها من الجانب الكندي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة بين وزارت الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والتي تتوافق مع جهود الدولة المصرية في التنمية.



ومن جهته، أشاد نائب محافظ الأقصر، بالمشروعات التي تمولها السفارة الكندية وأوجه التعاون بين مصر وكندا والعلاقات المتميزة بينهما، معربا عن تطلعه لزيادة التعاون بين الجانبين.

IMG-20211204-WA0017

IMG-20211204-WA0016

IMG-20211204-WA0014