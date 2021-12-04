بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات سارة سلامة تكشف عن أنوثتها

تصدرت سارة سلامة مؤشر البحث جوجل بعد ظهورها ضيفة على برنامج يحدث فى مصر مع الإعلامى شريف عامر ، وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بقيامها بعمليات تجميل .





وتعتمد الفنانة سارة سلامة،على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .





وتتميز الفنانة سارة سلامة،بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن انوثتها.

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلالإطلالتها التى تظهر بها .





وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور الفنانة سارة سلامة.





1 - وصفت سارة سلامة الشائعات التى تعرضت لها بقيامها بعمليات تجميل بـ الظلم ، وذلك بعد نشرها صورة جعلت البعض يعتقد ذلك .

2- كشف سارة سلامة أن أغلب الأدوار التى تعرض عليها هى أدوار إغراء .

3- قالت سارة سلامة أنها تقلل من الموافقة على أدوار الإغراء فى الفترة الأخيرة .





4- أكدت سارة سلامة أنها لا تسعى إلى إثارة الجدل، وهدفها الوحيد التمثيل.

5- أوضحت سارة سلامة أن والدها الفنان أحمد سلامة كان يرفض من البداية دخولها مجال الفن.

6- قالت الفنانة سارة سلامة، إن المتابعين يركزون أكثر على نشر أخبار الشائعات أكثر من أخبار أعمالها الفنية.

7- كشفت سارة سلامة إنها تعانى من الشائعات بشكل مستمر مؤكدة أنها تلاحقها منذ ظهورها، منها أنها اعتزلت الفن،تزوجت وهاجرت.





8- لفتت سارة سلامة، إلى أن أصدقائها فى الوسط الفنى عددهم محدود للغاية.

9- عبرت سارة سلامة عن استيائها بسبب، عرض أدوار الإغراء أو الشر عليها فقط .

10- قالت الفنانة سارة سلامة، أنها لا ترد على أى انتقادات اتعرض لها رغم العديد من السخافات وأصبت بالألم بسبب كثرة الضغوط .





وكانت قد تصدرت الفنانة سارة سلامة تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاسابيع الماضية ، بعد انتشار صور لهاتغيرت فيها ملامحها، ويبدو فيها خضوعها لعملية تجميل بالوجه حيث تغير شكلها تماماً، مما جعل الجمهور ينتقدعملية التجميل التي أجرتها، ويجمعون على جمالها الطبيعي قبل تلك العملية .





ملامح غريبة وشفاه منتفخة ، لتبدو سارة سلامة بشكل مختلف تماماً عن وجهها المعروف للجمهور والذي كان سبباً فيشهرتها خلال وقت قصير بعد مشاركتها بعدة أعمال فنية خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن الجمهور كان له رأي آخر فيتغيير ملامح سارة سلامة واعتبروا ما فعلته تشويه وليس عملية تجميل .

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