في اتصال مع بن سلمان..ميقاتي يعلن رفض لبنان الإساءة إلى أمن السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وخلال الاتصال، أبدى رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون.

كما أكد ميقاتي رفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمن المملكة واستقرارها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب الوكالة السعودية "تم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان. كما تم التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وقال الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، إن "السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل" من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وفي تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، قال ماكرون "في الوقت الحاضر السعودية أخذت في عين الاعتبار الأمرين: استقالة وزير الإعلام اللبناني بعد ما قاله من تصريحات وموقف، وتصريحات الرئيس ميقاتي القوية بالنسبة للسعودية، فأعتقد أن هذا اللقاء يمثّل إعادة التزام للسعودية في لبنان وعمل وثيق بين فرنسا والسعودية إزاء هذا البلد".

وأكد ماكرون أنه سيبذل كل الجهود لإعادة فتح المجالات الاقتصادية والتجارية مع لبنان وأنه سيعمل لمساعدة الشعب اللبناني فيما يخص الاحتياجات الطارئة إن كانت بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية.

وأشار ماكرون إلى أنه سيتصل غداً بالرئيس اللبناني ميشال عون، قائلاً: "عن لبنان، الرسالة كانت واضحة بين السعودية وفرنسا وإننا توصلنا إليها معاً وقد أبلغناها معاً في اتصالنا للرئيس ميقاتي. والآن سنعمل معاً على تنفيذ هذا البرنامج معاً".

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في تغريدة على تويتر، السبت، إن الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "خطوة مهمة باتجاه إعادة العلاقات الأخوية والتاريخية مع السعودية".

وأضاف ميقاتي أنه يوجه كل شكره لماكرون والأمير محمد بن سلمان لشهادتهما الأخوية تجاه لبنان، مؤكداً "التزام حكومته من أجل احترام تعهداتها بإجراء الإصلاحات".