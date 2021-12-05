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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعب وفن وتسلية.. أطفال الباليه يبهرون السياح في شرم الشيخ

اطفال البالية
اطفال البالية

جذبت فقرات الباليه لأطفال شرم الشيخ علي مسرح سوهو اسكوير بشرم الشيخ وسط أجواء بانتعاش الحركة السياحية قبل اعياد  الميلاد والكريسماس .


حيث قدمت فرق بآلية الاطفال فقرات متنوعة مصحوبة بالغناء  والرقص وسط اعجاب السياح بهم 
وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الاخباري  صور لاطفال البالية  علي مسرح سوهو اسكوير التي جذبت السياح .
وقال أحمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أن شرم الشيخ الان تشهد انتعاشة سياحية كبيرة بعد عودة معظم الأسواق الأوربية وخاصة  قبل أعياد الكريسماس  حيث أن شرم الشيخ تمتاز بالطقس الدافئ طوال الشتاء  وعليها اقبال من كل سياح اوربا وروسيا 
واضاف ناصر التوني احد مواطني شرم الشيخ أن انتشرت في شرم الشيخ اكاديميات ومدارس  تعليم البالية 
واصبح عليها اقبال من سكان شرم الشيخ  وخاصة من الجاليات الاجنبيه التي تعيش في شرم الشيخ وكذلك سكان المدينة  واصبح بها فرق بالية تنافس محليا ودوليا في معظم البطولات .
وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة في جميع الفنادق والمنتجعات السياحية لاحتفالات الكريسماس  واعياد الميلاد وتزينت المدينة بالانوار وأشجار الكريسماس المضيئة كما تم تنظيم مهرجان لاضاءة  انوار شرم الشيخ حضره آلاف السياح من مختلف الجنسيات .
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اطفال البالية

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اطفال البالية رقص شرم الشيخ سياح فقرات

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