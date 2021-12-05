تشارك في معرض جدة .. شيفروليه بولت الكهربائية موديل  2022

يفتتح معرض جدة الدولي للسيارات فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر للعام الجاري 2021، والذي سوف يضم باقة متنوعة من الطرازات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لكبار مصنعي السيارات حول العالم، ومنها النسخة الكهربائية شيفروليه بولت 2022.

مواصفات السيارة شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022

ترتكز السيارة شيفروليه بولت الكهربائية على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع مفهوم رباعي الابواب، بينما تضم واجهة امامية تحتوي على مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مصابيح نهارية تعمل بنفس التقنية، مع مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي مدعومة باشارات ضوئية.

كما دعمت السيارة بخاصية الدخول بدون مفتاح باستخدام البصمة، مع امكانية تفعيل وايقاف المحرك باستخدام الزر المخصص، بينما تضم ايضا فتحة سقف بانوراما للزيادة من متعة القيادة، وتقدم شيفروليه بولت الكهربائية بقياسات هيكلية بلغت 430.5 سم للطول الكلي، وبعرض يقدر بـ 177 سم، و 161.5 سم للارتفاع، بالاضافة إلى ارتكاز السيارة على قاعدة عجلات بطول 267.5 سم.

تعتمد السيارة الكهربائية شيفروليه بولت موديل 2022 على محرك بقوة 200 حصانا، وعزم اقصى للدوران 360 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية، بينما حصل محرك السيارة على دعوم ببطارية 65 كيلووات/ساعة، وتصل إلى 55 كيلوات عند استخدام تقنية الشحن السريع، مع مدى سير يقدر بـ 547 كيلومتر للشحنة الواحدة.