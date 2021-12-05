تخصيص 30% من دخل الكنيسة للفقراء والمحتاجين.. تفاصيل

كشف القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكليات الإكليريكية، تفاصيل تخصيص البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 30% من دخل الكنيسة للفقراء

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" قداسة البابا تواضروس الثاني كقبطي يعشق تراب بلدنا مصر يهتم بالفقراء والمساكين ودائمًا يهتم ببناء النفوس قبل المنشآت".

ولفت إلي أن هذه النسبة تذهب لكل الفقراء في كل مدينة أو قرية فالكنسية تهتم بالجميع دون النظر لعقيدة أو اتجاه لفكر ديني معين وكذلك الحالات المرضية أو احتياجاتهم للكساء دون النظر للديانة أو العقيدة.

