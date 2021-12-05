ولا في دمغهم.. معازيم حفل زفاف يتناولون طعام البوفيه وسط حريق هائل بالفرح

كشفت لقطات ساخرة ضيفان لضيفين دخلا حفل زفاف هندي لتناول الطعام بالبوفيه المجاني، على الرغم من اندلاع حريق هائل وراءهما.

تبدأ اللقطات ، التي تم تصويرها في Bhiwandi ، في ولاية ماهاراشترا ، بالهند ، بلقطة للرجلين على الطاولة وهما يجرون محادثة ويأكلون بلا مبالاة في حين تشتعل النيران من وراهما .

وبالرغم من رؤية الضيفين للحريق وصلا في تناول الطعام كأن لم يكن هناك شئ من الاساس.

يمكن رؤية العديد من الأشخاص في حفل الزفاف وهم يحدقون في النار مع اندلاعها ، لكن الرجلين اللذين تم تصويرهما لم ينزعجا.

فيما واصل الضفان محادثتهما كما لو أن حفل الزفاف لم ينقطع، وفقًا لـ NDTV ، اندلع الحريق في حفل الزفاف بسبب استخدام المفرقعات النارية للاحتفال بالزفاف المشؤوم .