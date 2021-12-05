عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية تتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات الفساد عبر صوتك مسموع

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

تتلقى مبادرة صوتك مسموع، لحل شكاوي المواطنين  بوزارة التنمية المحلية، بلاغات المواطنين بشان تراكمات القمامة والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والفساد.


وتستقبل مبادرة صوتك مسموع شكاوي المواطنين، عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني   [email protected] .
 

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" و التى احتفلت الوزارة بمرور 3 سنوات على اطلاقها في اكتوبر الماضي  نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، مما انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً ، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .


و أشار اللواء شعراوى الى أن التقرير الذى تلقاه بمناسبة مرور 3 سنوات على مبادرة "صوتك مسموع" أكد تلقى المبادرة390 ألفاً و 440 رسالة منذ انطلاقها منها 74 ألفاً و 198 شكوى نم حل 71,5 ألفاً منها بنسبة 96.4% وجارى حل 2697 شكوى موضحاً أن عدد شكاوى القمامة بلغت 36 ألفاً و768 شكوى بنسبة 49.6 % يليها شكاوى الإشعالات و بلغ عددها 23ألفاً و838 شكوى بنسبة 32.1 % ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 6823 شكوى بنسبة 9.2 % ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 4920 شكوى بنسبة 6.6% ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 1748 شكوى بنسبة 2.4 % وتم احالتها جميعاً الى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ،فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة عدد101 بنسبة 13.%.

التنمية المحلية المواطنين بلاغات الفساد صوتك مسموع

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الغربية يفتتحون أعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوي

شعراوى: صندوق التنمية المحلية يمول 1129 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقروض حوالى 13 مليون جنيه.. محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات.. المرأة نفذت 776 مشروعا بنسبة تزيد على 68,7% 

ترشيحاتنا

خالد عبدالغفار يوجه بالرقابة على منشآت التأمين الصحي لضمان تطبيق معايير الجودة

التنمية المحلية تتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات الفساد عبر صوتك مسموع

تناول القهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل .. تعرفي على المقدار الآمن .. والآثار الجانبية للاستهلاك الزائد

أخبار الفن| القصة الكاملة لطلاق شيرين وحسام حبيب.. محطات مأساوية في حياة فايزة أحمد

قبل مناقشتهما بالشيوخ.. تعرف على مقترح أكاديمية المحاماة وقانون حماية المسنين

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب قذف الخطيب .. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 5- 12- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ