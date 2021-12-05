التنمية المحلية تتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات الفساد عبر صوتك مسموع

تتلقى مبادرة صوتك مسموع، لحل شكاوي المواطنين بوزارة التنمية المحلية، بلاغات المواطنين بشان تراكمات القمامة والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والفساد.



وتستقبل مبادرة صوتك مسموع شكاوي المواطنين، عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .



وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" و التى احتفلت الوزارة بمرور 3 سنوات على اطلاقها في اكتوبر الماضي نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، مما انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً ، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .



و أشار اللواء شعراوى الى أن التقرير الذى تلقاه بمناسبة مرور 3 سنوات على مبادرة "صوتك مسموع" أكد تلقى المبادرة390 ألفاً و 440 رسالة منذ انطلاقها منها 74 ألفاً و 198 شكوى نم حل 71,5 ألفاً منها بنسبة 96.4% وجارى حل 2697 شكوى موضحاً أن عدد شكاوى القمامة بلغت 36 ألفاً و768 شكوى بنسبة 49.6 % يليها شكاوى الإشعالات و بلغ عددها 23ألفاً و838 شكوى بنسبة 32.1 % ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 6823 شكوى بنسبة 9.2 % ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 4920 شكوى بنسبة 6.6% ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 1748 شكوى بنسبة 2.4 % وتم احالتها جميعاً الى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ،فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة عدد101 بنسبة 13.%.