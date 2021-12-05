رئيس النواب يهنئ أبو العينين بمرور 10 سنوات على إطلاق قنوات «صدى البلد»

عرض برنامج صباح البلد تقريرا رصد تهنئة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق قنوات صدى البلد.

وقال حنفي جبالي في كلمته التي أذاعها برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد: "أتقدم بخالص التهنئة لقناة صدى البلد هذه القناة الوطنية بمرو 10 سنوات على إطلاقها وخالص التهنئة لوكيل مجلس النواب سيادة النائب محمد أبو العينين صاحب هذا المشروع الوطني العظيم وخالص التهنئة لجميع السادة القائمين على هذه القناة " شكرا جزيلا " .

واحتفلت قناة صدي البلد مؤخرا بمناسبة بمرور 10 سنوات على تأسيسها، من خلال حلقة خاصة حضرها كل من الإعلامي أحمد موسي ، حمدي رزق ، مصطفي بكري ، رشا مجدي ، عزة مصطفي ، دينا رامز والعديد من المذيعين ومقدمي البرامج بالقناة .