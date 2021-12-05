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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يسعى لمواصلة صحوته أمام جنوى

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره جنوى، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ستاد أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإيطالي.

 

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مديره الفني ماسيميليانو أليجري لمواصلة صحوته في مسابقة الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على جنوى في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

 

وحقق يوفنتوس الفوز في آخر  3 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، على حساب لاتسيو وأتالانتا وساليرنيتانا.

 

وخاض فريق يوفنتوس 15 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 7 مباريات، وخسر 5 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات.

 

على الجانب الآخر، يطمح فريق جنوى في تحقيق مفاجأة بخطف الثلاث نقاط من يوفنتوس، للهروب من منطقة الهبوط.

 

يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس وجنوى، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز البيانكونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ترتيب يوفنتوس وجنوى:

 

يحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 18 بـ 10 نقاط.

يوفنتوس جنوي الدوري الايطالي أليجري يوفنتوس وجنوى

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