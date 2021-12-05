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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: السير في طريق الله يحتاج أن نعبده كأننا نراه

السير في طريق الله
السير في طريق الله يحتاج أن نعبده كأننا نراه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله هو مقصود الكل حالًا ومآلًا، فأريد أن أسعى إلى الله، أن أسير في طريق الله ، أن اصل إلى الله تعالى ، والمقصود بالوصول إلى الله ؛ أن يكون الله حاضرًا في حياتي، هذا معنى الوصول، أن أربط كل سلوكي بالإقدام والإحجام، بالفعل وبالترك، أربطه بالله سبحانه وتعالى، هذا معنى الوصول إلى الله، وهذا يستلزم أن أذكر الله في كل وقت وحين، في كل نفس خارج ونفس داخل.

 

وأوضح علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك: وهذا يحتاج مني إلى عدم الغفلة، وإلى يقظة قد لا يجدها كثير منا في نفسه، أن يكون هكذا مع الله، ويذكر الله في كل لحظة، وفي كل نفس داخل وخارج منه، وفي كل حال من الأحوال، فهذا هو معنى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أن نصل إلى هذه الحالة وهو أن يكون الله سبحانه وتعالى أمامنا نعبده كأننا نراه، وكأننا في حضرته سبحانه وتعالى.

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وسائل التقرب إلى الله

-ترك لنا الله عز وجل ما اتبعناه لن نُضل أبداً هو القرآن الكريم والسنة النبوية، لذا يجب أن نتبع ما يحتوي عليه القرآن الكريم والسنة.

-تعتبر "الصلاة" اهم ركن في العبادات، وكي نتقرب من الله سبحانه وتعالى لابد أن نؤدي الصلاة في أوقاتها، فيقول الله عز وجل: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " صدق الله العظيم.

-من  الممكن أن نتقرب لله عز وجل أيضاً بصلاة النوافل، والضحى، والتهجد، والوتر.

-ويعتبر بر الوالدين ومعاملتهما معاملة حسنة من الأشياء التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها فقال – تعالى-: « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»،  [سورة لقمان: الآية 14].

-يُعدّ العلم من الوسائل التي تُقرّب العبد من خالقه؛ لما فيه من تقويم للسلوك، وتهذيب للنفس، ويساعد على التخلُّص من الشرور بكافة أشكالها، وقد مدح الله -تعالى- العُلماء وأثنى عليهم، بقوله: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ).


-تُعدّ الأخلاق الحسنة من الأعمال التي يُمكن اكتسابها وترتبط بقوّة الإيمان، وتجعل صاحبها يتمسّك بدين الله -تعالى-؛ ولذلك ينال صاحبها المنازل العالية عند الله -تعالى-، وقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّ صاحب الأخلاق من أفضل الناس، بقوله: (إنَّ مِن خِيَارِكُمْ أحْسَنَكُمْ أخْلَاقًا)

 -الصيام: فقد جعل الله  - سبحانه وتعالى- الصوم من الأعمال المحببة إليه، والتي تشفع لصاحبها يوم القيامة، فيتقرب المسلم إلى ربه عن طريق صيام شهر رمضان، وصيام التطوع كصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام يومي الإثنين والخميس، وصيام الأيام البيض من كل شهر وهي يوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر.

التوبة عن المعاصي والآثام التي ارتكبها المسلم: ويجب أن تكون توبته صادقة وصحيحة، وأن يعاهد الله على عدم العودة إلى المعاصي.

قراءة القرآن الكريم: لقوله -عليه السلام في الحديث الشريف: « من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها».

الإكثار من الصلاة على النبي عليه السلام: تصديقًا لما جاء في الحديث الشريف التالي: «من صلّى عليّ صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا».

لزوم الصحبة الصالحة: حيث إن الأصحاب الأخيار يعينون المسلم على طاعة الله، وترك المعاصي والآثام.

الله علي جمعة السعي إلى الله السير في طريق الله ذكر الله عدم الغفلة نعبد الله كأننا نراه وسائل التقرب الى الله

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