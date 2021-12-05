بكاء ممزوج بحب وعطف الآباء.. شاهد|الرئيس يحبس دموعه أكثر من مرة على الهواء

ببكاء ممزوج بحب وعطف الآباء، فقد تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة على الهواء ، وذلك فى أثناء الاستماع لـ قصص وحكايات الأطفال من ذوى الهمم، وقدرتهم على التحدي.

وفى أثناء استماع الرئيس السيسي، لـ قصة الشاب عبد الرحمن، من ذوي الهمم، تأثر، وفى أثناء الاستماع لـ أمل مبدى رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية، تأثر الرئيس من حكايات ذوى القدرات.

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تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فى أثناء الاستماع لـ قصص الأطفال و الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وبكى الرئيس على الهواء.

وفى أثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبد الرحمن، من ذوي الهمم، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

وقد رحب عبد الرحمن، شاب من ذوي الهمم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية ذوي الهمم ، قائلا : "بنرحب بحضرتك ياريس .. وبعد مشاركتي يا في ذوي الهمم رشحتني وزارة الشباب لعدد كبير من الكورسات في الإعلام " .

وتابع عبد الرحمن ، خلال احتفالية ذوي الهمم : نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت أحسن بكتير .. دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب .

من جانبه، مازحه الفنان مصطفي شعبان قائلا :" بقا عندك صحاب ؟ .. ورد :" كتير عن الأول ".