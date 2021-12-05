مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي: إطلاق موقع إلكتروني لتقديم خدمات لمصابي الإيدز

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، إن الهدف من إقامة احتفالية اليوم العالمي للإيدز من أجل حث كافة الأطباء أنهم جزء من المجتمع ويستحقوا العناية الكاملة مثل باقي الفئات، مشيرًا إلى أن بروتوكول علاج المصري لعلاج المصابين بالإيدز حقق ناجحًا كبيرًا من خلال الأدوية وطرق العلاج والتي يحتويها البرنامج.

وأضاف كمال، أن الصحة سوف توفر كافة الدورات التدريبية والتأهيلية المشاركة في عملية الفحص والمشورة أو تقديم خدمات طبية للمصابين لكيفية التعامل معهم خلال تعرضهم لأي عمليات كبيرة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على شق البحث العلمي وتقديم أدوية ذات فاعلية للمصابين، والشق الآخر هو توفير الأدوية اللازمة والرعاية لهؤلاء المصابين.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، إن مصر تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وذلك من خلال تسريع وتيرة الفحص والكشف على الفئات المستهدفة، وتوفير كافة الخدمات التي تقدمها الصحة لجميع الفئات المصابة بالإيدز بشكل مجاني في سرية تامة.

وأشار غنيمة، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة والسكان، إلي توافر كافة الخدمات المرتبطة بالمصابين، لأن الإيدز مرض دائم في حياة المصابين، ولكن هناك العديد من الإنجازات التي قدمتها الوزارة في هذا الشأن والتي تتمثل في توفير كافة الأدوية بشكل مجاني.

وإضافة أصناف طبية حيوية للمصابين بنسبة 98٪، وتوفير برامج دورات طبية للأطباء من تقديم خدمات كافية للمصابين، واتخاذ الخطوات اللازمة البديلة لتقديم الرعاية الطبية.

بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لتقديم خدمات لمصابين الإيدز، وتقديم الوعي، والوصول لصفر إصابات لأطفال حديثي الولادة، والتوسع في تقديم خدمات طبية موسعة لهؤلاء المصابين بالإيدز.

ودعت وزارة الصحة والسكان، الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية لتغطية فعاليات اليوم العالمي للإيدز تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة" وذلك اليوم، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية،

وذلك بحضور

الدكتور /محمد حسانى مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة،

الدكتور/ مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي

الدكتور /إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهنى

السيدة الدكتورة/ نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ،

الدكتور /وليد كمال مديرمكتب الأمم المتحدة المشترك للايدز مصر.