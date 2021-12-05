استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. مشروع قانون جديد لإنشاء صندوق قادرون باختلاف .. ونواب: توفير مصادر دخل لرعاية مواهبهم وقدرتهم علي الابتكار

آراء النواب حول احتفالية قادرون باختلاف:

ذوي الهمم حصلوا على الكثير من المزايا غيرت مصيرهم في عهد السيسي ‎‎

إصدار البطاقات الشخصية بطريقة برايل خطوة جديدة نحو حقوق ذوي الإعاقة

الرئيس أحدث نقلة نوعية بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة منذ توليه الحكم

أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق قادرون باختلاف ، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مجلسي النواب والشيوخ بإعداد تشريع جديد تحت اسم صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

وقال محسب إن التشريع الجديد سيتضمن وجود عدد من الموارد المالية لدعم ذوى الهمم والاحتياجات كما سيقدم تمويلا كاملًا لتشجيع أية أفكار أو منتجات جديدة من شأنها دمجهم في بيئة العمل في مصر، كما سيعمل علي إصقالهم بكثير من المهارات والخبرات التي تضمن لهم مزيدا من فرص العمل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذوي الهمم وتوفير مصادر دخل لرعاية مواهبهم وقدرتهم علي الابتكار لطالما تعبر عن قائد وطني ورئيس إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح محسب أنه سيجرى دراسة كاملة حول صندوق قادرون باختلاف وسيفتح نقاشا موسعا حول القانون كما سيضع في الاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكد عضو مجلس النواب أن التشريع الجديد سيتضمن العمل علي تقديم مميزات خاصة لذوى الهمم تساعدهم علي تحسين مستوى المعيشة وترفع عن كاهلهم أي عبء يعرقل رغبتهم في الاندماج بقوة في المجتمع.

من جانبه أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، مؤكدًا أنها تعتبر خطوة جديدة لاستكمال حقوقهم في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح مهني أن هذا القرار يؤكد دائمًا على انتهاء عصر التمييز بين المواطنين وكافة الشرائح، لافتًا إلى أنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد ، وهو يسعي دائمًا إلى توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، ومنحهم كافة الحقوق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية خاصة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد نواب بتوجهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لدعم ذوي الهمم، حيث أشاد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم ذوي الهمم باعتبارهم كنزًا ، مؤكدا ان الدولة تعتبرهم بالفعل كنزا كما اكد الرئيس السيسي .

ولفت النائب عاطف كعربان، الى ان الدولة تولى اهتماما بالغا بأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وتقدم كافة اشكال الرعاية والدعم لهم فى كافة المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وطالب كعربان ، بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لدمج اصحاب القدرات الخاصة بالمجتمع وتوفير حياة كريمة تليق بهم فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبها ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى أن هذا القرار أثلج قلوب الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكدت عطوة، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما فى عهد الرئيس السيسى، خاصة مع تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، والحصول على الكثير من الامتيازات خلال السنوات الماضية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل يساعد وبشكل كبير في إزالة أي عوائق اجتماعية أو نفسية بين المواطنين، كما أنه يسهل علي الأشخاص ذوي الاعاقة التعامل اليومي وفي كافة المؤسسات وفي الشارع المصري، حيث إنها خطوة تعتبر استكمالا لحقوقهم، الذي تعهد الرئيس بتوفيرها كاملًا لهم.

وطالبت النائبة باطلاق قناة فضائية خاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم؛ للتواصل وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

كما ثمنت النائب ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوي الهمم، خاصة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد.

وأكدت أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجهت عضو مجلس النواب التحية والتقدير لكل مؤسسات الدولة المصرية لتقديم كافة الخدمات والدعم والرعاية لأصحاب الهمم في مختلف المجالات والقطاعات برؤية عصرية.

وشددت على ضرورة تكاتف وتعاون الجميع للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومواصلة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة واستكمال النهضة الحديثة التى يعيشها المواطن المصرى.

وأشادت النائبة شيرين عليش ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضور احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لهم، مؤكدة أن ذلك يمثل حافزا كبيرا فى نفوسهم، والرئيس منذ توليه الحكم عمل على دعمهم وتشجيعهم ودمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأكدت عليش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أحدث نقلة نوعية من خلال الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ولعل أهم إنجاز حدث فى عهد الرئيس هو إصدار قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة" عام ٢٠١٨ والذي تضمن الكثير من المكتسبات لأصحاب الهمم، بجانب إعطائهم كافة حقوقهم وفقا للدستور، مع تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولا يقلون عن أقرانهم بل هناك من تميزوا وأبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والسياسية والفنية والرياضية ولابد من تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وذكرت النائبة، أن أصحاب الهمم، باتوا يشعرون بثقتهم فى أنفسهم فى عهد الرئيس السيسى، مشيرة إلي أن ذوي القدرات الخاصة حصلوا خلال السنوات الأخيرة الماضية على العديد من المزايا والمكتسبات التي غيرت مصيرهم بعد سنوات طويلة من التهميش والمعاناة، حيث عملت الدولة على دمجهم في كافة المجالات، وحصلوا أيضا على خدمات طبية وتعليمية وسكنية وغيرها.