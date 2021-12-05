قرارات عاجلة.. السيسي: برامج شبابية وأعمال درامية وتدريب وفرص عمل لذوي الهمم| فيديو

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة من الإجراءات باحتفالية "قادرون باختلاف" والتي تهدف لتمكين ذوي الهمم.

وجاءت تلك الإجراءات كالأتي:

- تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والاجتماعية لذوي الهمم.

- التوسع في مجال تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم من أجل تمكينهم من التفوق في كافة المجالات التعليمية.

- التوسع في تنفيذ العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تبرز إظهار إسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

- قيام كافة الهيئات الشبابية بتوفير برامج وأنشطة لذوي الهمم.

- التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لإلحاق ذوي الهمم لسوق العمل.

