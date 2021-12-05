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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرارات عاجلة.. السيسي: برامج شبابية وأعمال درامية وتدريب وفرص عمل لذوي الهمم| فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة من الإجراءات باحتفالية "قادرون باختلاف" والتي تهدف لتمكين ذوي الهمم.

 

وجاءت تلك الإجراءات كالأتي:

 

- تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والاجتماعية لذوي الهمم.

 

- التوسع في مجال تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم من أجل تمكينهم من التفوق في كافة المجالات التعليمية.

 

-  التوسع في تنفيذ العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تبرز إظهار إسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

 

- قيام كافة الهيئات الشبابية بتوفير برامج وأنشطة لذوي الهمم.

 

- التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لإلحاق ذوي الهمم لسوق العمل.
 

السيسي توك شو قادرون باختلاف

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