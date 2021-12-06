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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تكشف الأجندة التشريعية للجنة التضامن خلال الفترة المقبلة

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم ، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان

قالت النائبة هند حازم ، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين ستعمل عليها لجنة التضامن بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأشارت حازم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قوانين تتعلق بالأسرة وقانون حقوق المسنين وقوانين تتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وشهد مجلس النواب، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالباُ بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

لجنة التضامن بالبرلمان قانون حقوق المسنين الجلسة العامة للبرلمان وكيل مجلس النواب مجلس النواب

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