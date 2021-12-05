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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. غرفة دبي تبحث تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي مع كوستاريكا

غرفة دبي
غرفة دبي

بحثت غرفة دبي اليوم في مقرها سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دبي وجمهورية كوستاريكا خلال استقبالها وفدا حكوميا برئاسة  كارلوس ألفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا حيث ناقش الجانبان تعزيز وتفعيل التعاون المشترك في مجالات وقطاعات اقتصادية رئيسية ومستقبلية.

رافق رئيس كوستاريكا وفد يضم عددا من كبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال ومنهم سيدة كوستاريكا الأولى كلوديا دوبليس كامارجو ورودولفو سولانو كيروس وزير الخارجية  وماريا ديل بيلار وزيرة التخطيط القومي والسياسة الاقتصادية و فيكتوريا هيرنانديز مورا وزيرة الاقتصاد والصناعة والتجارة وأوجستين كاسترو سولانو وزير الاتصال وجمعة الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا وفرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة و السفير تشارلز هيرنانديز فيالي نائب المدير العام للسياسة الخارجية في وزارة الخارجية في كوستاريكا  ألان سوليس فونسيكا المساعد الشخصي للرئيس الكوستاريكي، وارسيلا ماتاريتا زيليدون رئيس المراسم بالقصر الرئاسي في كوستاريكا.

والتقى الوفد الزائر  عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي يرافقه سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي وعدد من مدراء الإدارات في الغرفة حيث تناول الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية الحالية وآفاق الشراكات المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوستاريكا.

وأشار الغرير في كلمته على أن التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وكوستاريكا نمت بنسبة 12٪ خلال الفترة من العام 2019 إلى 2020، لتصل إلى 112 مليون دولار أمريكي مضيفا إن التجارة غير النفطية بين دبي وكوستاريكا وصلت إلى 64 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021 مشددا على أهمية الاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمع الجانبين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرف دبي : تعمل غرفة دبي بشكل وثيق مع مكتب ترويج التجارة في كوستاريكا لتعزيز العلاقات الثنائية وتحديد الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكوستاريكية كما ويعكس افتتاح هذا المكتب في عام 2019 التزام كوستاريكا القوي بتعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات.

ودعا الغرير الوفد الكوستاريكي للمشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022 والذي سيقام على هامش معرض إكسبو 2020 دبي حيث يهدف إلى تشجيع واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى دعم ومناقشة تطوير الأعمال الهامة وتوقيع ومناقشة الصفقات والمشاريع المستقبلية الهامة.

وعبر كارلوس ألفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا عن تقديره العميق لقيادة وحكومة دولة الإمارات ودبي على حرصهم الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالمستدامة مشيرا إلى أن بلاده تعتبر مختبرا مثاليا للطاقة النظيفة والابتكار من أجل الاقتصاد الأخضر.

دبي التجارة جمهورية كوستاريكا العلاقات الاقتصادية الامارات

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