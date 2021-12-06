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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات عملاقة.. «حياة كريمة» تحول الأحلام إلى واقع في «مطوبس» بكفر الشيخ|شاهد

مدارس حياة كريمة
مدارس حياة كريمة

لم يكن يتوقع أهالي مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، هذا الكم الهائل من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، في هذه الفترة القصيرة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي حولت أحلام المواطنين بالقرى إلى واقع ملموس ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وذلك بعد سنوات وعقود طويلة من الإهمال والتهميش في العهود السابقة.

 

ولقد عانى مركز مطوبس، على مدار السنوات السابقة من تردي مستوى الخدمات، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتلبي احتياجات وآمال المواطنين في العيش الرغد الكريم من خلال إنشاء مشروعات خدمية وتنموية عملاقة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، والتي تتواكب مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بخدمات القرى لتكون مثل المدن تماماً.

 

وتشهد مبادرة «حياة كريمة»، على قدم وساق، أعمال تطوير 187 تابعاً و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، لتوفير كافة المرافق العامة والخدمات للمواطنين البالغ عددهم نحو 350 ألف مواطن، يمثلون 10% من إجمالي سكان محافظة كفر الشيخ، من توصيل خدمات الغاز الطبيعي، وإمداد شبكات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتبطين الترع، وإقامة مدارس جديدة ومكاتب بريد ومجمعات حكومية على غرار الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز شباب مجهزة بأفضل الملاعب الرياضية وتركيب ماكينات ATM.

قرينة الرئيس في يوم التطوع العالمي:تحية لشبابنا بمشروع "حياة كريمة"فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح

محافظ المنيا يعلن إنهاء جميع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية السلام

 

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقيادة السياسية على المبادرة الخلاقة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لما لها من مردود كبير على المواطنين، وأنها ستحول قرى محرومة من الخدمات إلي قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم، لتحسين مستوى معيشة المواطن، مؤكداً أن مركز مطوبس هو الأولى والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات، لذا تم إدراجه في المبادرة.


 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ما يتم على الأرض، وما سيتم في ظل مبادرة «حياة كريمة»، جهد ضخم يبذل، وخدمات في كل المجالات، ومساكن ومرافق، ومجموعة مدارس، تم إدراجها في حياة كريمة، وكلها منظومة متكاملة، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تشمل كل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الكهرباء الصرف الصحى حياة كريمة المبادرة الرئاسية الغاز الطبيعى كفر الشيخ مشروعات خدمية وتنموية

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