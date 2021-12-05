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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. قصة لامبورجيني سينتيناريو الأسطورية.. لويس هاميلتون أول المنطلقين فى سباق جائزة السعودية الكبرى

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

شيفروليه جرووف موديل 2022 تسجل حضورها في معرض جدة الدولي للسيارات

تأتي السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الأستخدامات شيفروليه جرووف موديل 2022 بمواصفات مميزة توفر تجربة قيادة ممتعة بفضل مقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، وقدرتها على تخزين عدد كبير من الأغراض والأمتعة، حيث يمكن تخصيصها كسيارة عائلية للمغامرات والرحلات الطويلة.

 

احتفالاً بذكرى المؤسس التاريخي.. قصة لامبورجيني سينتيناريو الأسطورية

تألقت سيارة لامبورجيني سينتيناريو الأسطورية خلال فعاليات الدورة الثالثة من معرض الرياض الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بفضل حصولها على باقة استثنائية من ألمع التجهيزات الخارقة، التي جعلتها واحده من أقوي سيارات شركة لامبورجيني الإيطالية على مدار التاريخ منذ إنشائها.

 

تعرف على إطارات سيارات السباق قبل انطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 ..اليوم

تنطلق اليوم الأحد فاعليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 ، بعد ختام التجارب التأهيلية لجميع المتسابقين امس ، على حلبة كورنيش جدة ، والتى تعد واحدة من سباقات السيارات ذات الشعبية الكبيرة والأقوى على الإطلاق عالمياً، والتى استمدت عراقتها منذ تنظيم أولى سباقاتها خلال عشرينات القرن الماضي، تحت مسمى الجائزة الأوروبية الكبرى .

 

لويس هاميلتون أول المنطلقين فى سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 .. اليوم

تنطلق اليوم أولى فاعليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 ، بعد ختام التجارب التأهيلية لجميع المتسابقين امس ، والتى حقق فيها البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس ، أفضل توقيت لفة على حلبة كورنيش جدة .

 

زيادة أسعار سوبارو XV فيس ليفت فى السوق المصرى

أعلن الوكيل المحلى للعلامة اليابانية سوبارو في مصر، عن زيادات سعرية على بعض فئات طراز XV فيس ليفت موديل 2021 بالسوق المحلى ، والتى تنتمى الى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

شيفروليه جرووف لامبورجيني لامبورجيني سينتيناريو جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 لويس هاميلتون سوبارو XV فيس ليفت

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