شيفروليه جرووف موديل 2022 تسجل حضورها في معرض جدة الدولي للسيارات

تأتي السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الأستخدامات شيفروليه جرووف موديل 2022 بمواصفات مميزة توفر تجربة قيادة ممتعة بفضل مقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، وقدرتها على تخزين عدد كبير من الأغراض والأمتعة، حيث يمكن تخصيصها كسيارة عائلية للمغامرات والرحلات الطويلة.

تنتمي سيارة شيفروليه جرووف موديل 2022 لفئة السيارات الصب كومباكت SUV، وتطمح الشركة الأمريكية في دخول منافسة شرسة في هذه الفئة مع سيارات آخري من نفس الفئة، مثل فورد ايكو سبورت، ونيسان كيكس، ورينو داستر، وكيا سيلتوس، وهيونداي كريتا.

أعلن الوكيل المحلي لشركة شيفروليه في المملكة العربية السعودية عن قيامه بعرض سيارة شيفروليه جرووف موديل 2022 خلال فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2021، والذي ستنطلق فعالياته رسمياً خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري داخل جدة سوبردوم أكبر قبة في العالم.

تم تصنيع سيارة شيفروليه جرووف موديل 2022 في الصين داخل مصنع سايك جنرال موتورز وولينغ، وتعتبر ثاني سيارة يتم تصنيعها بالكامل في الصين بعد سيارة شيفروليه كابتيفا، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبل زيادة في عدد السيارات التي ستصنعها شيفروليه في الصين.

المواصفات الفنية لسيارة شيفروليه جرووف موديل 2022

تعتمد سيارة شيفروليه جرووف موديل 2022 على محرك V4 الاقتصادي في استهلاك الوقود، والذي يقوم بتوليد قوة تصل الى 110 حصان بمعدل يصل الى 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 147 نيوتن/متر، بمعدل يصل 3600 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ معدل استهلاكها للوقود لتر لكل 15.9 كيلومتر بسعة خزان تبلغ 45 لتر.