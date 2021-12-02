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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه كورفيت C2 تعود للحياة بمحرك من لامبورجيني

شيفروليه كورفيت C2
شيفروليه كورفيت C2 الكلاسيكية

تجذب السيارات الكلاسيكية المعدلة والمزودة بمواصفات عصرية حديثة طبقة كبيرة من عشاق السيارات حول العالم، حيث تقدم خليطاً مذهلاً بين الماضي والحاضر، وهذا ما تم في عملية تزويد سيارة شيفروليه كورفيت C2 التاريخية، والتي يصنفها الكثيرون بأنها الجيل الذهبي من أسطول سيارات كورفيت وأحد أهم أسباب نمو شركة شيفروليه واكتسابها شعبية عالمية كبيرة.

سجلت سيارة شيفروليه كورفيت C2 ظهورها الأول عام 1963 وأستمر أتناجها حتى عام 1968، وتألقت بشكل لافت في تلك الفترة المهمة من تاريخ السيارات، وجاءت بتصميم خارجي من نوع الكوبيه لأول مرة، مزود بزجاج خلفي مزدوج بالإضافة لمصابيح قابلة للطي.

 

 قام مصمم السيارات العالمي الشهير كاران أديفي بوضع خطه إعادة تصميم سيارة شيفروليه كورفيت C2 الكلاسيكية بنسخة عصرية محدثة تمزج بين هويتها التاريخية المميزة والتكنولوجيا العصرية الحديثة، والتي بدأت بإزالة المصابيح القابلة للطي واستبدالها بمصابيح LED شرائطية في المقدمة فوق الصدام الأمامي، الذي تم إعادة تصميمه من جديد بدلاً من الصدام القديم المصنوع من الكروم.

وتم إعادة تصميم الأجناب وتزويدها بعجلات رياضية أكبر حجماً تملاً حيز الرفرف المخصص لها بالكامل، بالإضافة للتركيز على الزوايا الحادة في عدة نواحي مثل خطوط النوافذ.

  • المواصفات الميكانيكية لسيارة شيفروليه كورفيت C2 الكلاسيكية الجديدة 

ستستمد سيارة شيفروليه كورفيت C2 الكلاسيكية الجديدة قوتها من محرك قوي مكون من عشر أسطوانات V10 صُنع بواسطة لامبورجيني سيعيدها للحياة بطريقة مميزة للغاية، تبلغ سعته 5200 سي سي يولد قوة تصل الى 552 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 540 نيوتن/متر، متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

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