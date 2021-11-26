لامبورجيني فينينو رودستر الأسطورية تسجل حضورا مميزا بمعرض في الرياض

خطفت سيارة لامبورجيني فينينو رودستر الأسطورية الأنظار خلال تواجدها ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للسيارات، حيث تعد واحدة من اكثر السيارات ندرة في العالم، وذلك وسط حضور باقة متنوعة من السيارات النادرة و الكلاسيكية والخارقة والمعدلة، يصل عددها لأكثر من 600 سيارة.

يقام المعرض داخل المملكة العربية السعودية في الفترة من 18 نوفمبر حتى 28 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي السنوي.

كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية عن السيارة النادرة لأول مرة في عام 2013 احتفالاً بذكرى مرور 50 عاماً على انشائها، وتم انتاج 5 نسخ كوبيه منها فقط، كانت أولى النسخ للاختبارات والثانية احتفظت بها الشركة بينما عُرضت النسخ الثلاث الآخرى للبيع، بالإضافة لـ 9 نسخ مكشوفة، وبلغ سعرها الرسمي في ذلك الوقت 4 مليون دولار تقريباً، ولكن بسبب شهرتها العالمية الواسعة، احتفظت السيارة بقيمتها وارتفع سعرها الى ما يقارب 9 مليون و 330 ألف دولار في عام 2021.

المواصفات الميكانيكية لسيارة لامبورجيني فينينو

تستمد سيارة سيارة لامبورجيني فينينو قوتها الخارقة من محرك V12 بسعة 6500 سي سي، يولد قوة تصل الى 750 حصانا، ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع ISR يتألف من سبع سرعات و خمس وضعيات قيادة، وتبلغ سرعتها القصوى 355 كيلومتر في الساعة، بقدرة على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.8 ثانية للنسخة الكوبيه بينما تتسارع النسخة المكشوفة في 2.9 ثانية، بسعة خزان الوقود 90 لتر.

و من الخارج جاءت سيارة لامبورجيني فينينو بتصميم رياضي هجومي فاخر، مستوحى من سيارات السباقات السريعة، وهيكل خارجي أحادي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون خفيف الوزن، ليحقق معدل ثبات وديناميكية عالية، و تعمل مقدمة السيارة المنخفضة والمدببة كجناح هواء أمامي يساعد في تدفق تيار الهواء أثناء القيادة عبر فتحات تهوية للمحرك، وتم تزيين المقدمة بمصابيح على شكل حرف Y المميز للشركة الإيطالية.

ومن الخلف يظهر العادم الرياضي رباعي الأسطوانات، ومشتت الهواء الخلفي، وجناح الهواء الأيرود يناميكي العملاق، وتم تزويدها بجنوط رياضية بقياس 22 بوصة في الأمام و 23 بوصة في الخلف.

ومن الداخل تأتي لامبورجيني فينينو بمقصورة أمامية فاخرة، تم تصنيع بعض أجزاءها من البوليمير المقوى بألياف الكاربون، وتم كساء المقاعد بكساء فاخر من لامبورجيني خفيف الوزن يعمل على تقليل وزن السيارة بشكل أفضل، وفي الكونسول الوسطي المستوحى من سيارات السباق تظهر مفاتيح التحكم بالوظائف المتعددة داخل السيارة بالإضافة لشاشة عدادات رقمية تحتوي على نظام ملاحة يساعد السائق أثناء القيادة.