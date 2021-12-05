لويس هاميلتون أول المنطلقين فى سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 .. اليوم

تنطلق اليوم أولى فاعليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 ، بعد ختام التجارب التأهيلية لجميع المتسابقين امس ، والتى حقق فيها البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس ، أفضل توقيت لفة على حلبة كورنيش جدة .

وتصدر البريطاني هاميلتون الترتيب، بعدما حقّق اللفّة الأفضل بزمنٍ قدرهُ 1.27.511 دقيقة ، مما اهلته ليكون اول المنطلقين فى سباق اليوم .

كما حصل الفنلندي فاليري بوتاس على المركز الثانى ، والذي سيكون ثاني المنطلقين في السباق، بعدما حصد الأفضلية بزمنٍ يبلغُ 1.27.622 دقيقة، وبفارق 0.111 ثانية عن هاميلتون صاحب الانطلاقة الاولى .

وجاء فى الترتيب الثالث الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بُل متصدر الترتيب العام للبطولة، بعدما سجل ثالث أسرع زمن وقدره 1.27.653دقيقة، بالرغم من أنه كان قريباً من تسجيل أسرع زمن بعد أن تصدر في المقطعين الأول والثاني، إلا أنهُ لم يستطع إكمالَ اللفة بسبب احتكاكه بالحائط، كما سجل تشارلز لوكلير زمنا قدره 1.28.054 دقيقة ضمنت له الانطلاق من المركز الرابع .

فيما جاءت باقي نتائج الجولة التأهيلية على النحو التالي:

5- سيرجيو بيريز – ريد بُل.

6- بيير غاسلي – ألفا تاوري.

7- لاندو نوريس – مكلارين.

8- يوكي تسونودا – ألفا تاوري.

9- إستيبان أوكون – ألبين.

10- أنطونيو جيوفينازي – ألفا روميو.

11- دانيال ريكاردو – مكلارين.

12- كيمي رايكونن – ألفا روميو.

13- فرناندو ألونسو – ألبين.

14- جورج راسل – ويليامز.

15- كارلوس ساينز- فيراري.

16- نيكولاس لاتيفي – ويليامز.

17- سبياستيان فيتيل – أستون مارتن.

18- لانس سترول – أستون مارتن.

19- ميك شوماخر – هاس.

20- نيكيتا مازيبين – هاس.

والجدير بالذكر ان البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، يبحث عن رقمٍ قياسي عالمي جديد باسمه، وذلكَ عبر تحقيق ثمانية ألقاب، ليصبح السائق الوحيد في تاريخ الفورمولا1 الذي يصل إلى هذا الرقم، وتقليلِ حظوظ منافسه الهولندي “ماكس فيرستابين”، خاصةً بعد فوزه بسباقي البرازيل وقطر .

كما أن ماكس فيرشتابين سائق فريق رد بُل لن يفرّط في أي فرصةٍ تمكّنهُ من حسم لقبِ الأول، ولاسيما أنه يتصدرُ الترتيب العام للسائقين برصيد 351.5 نقطة، وبفارق 8 نقاط أمام هاميلتون الذي يواصل الضغط في المركز الثاني برصيد 343.5 نقطة.