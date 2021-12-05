أحد المشاركين في قادرون باختلاف: قلت لزملائي محدش اهتم بينا زي كده

وجه محمد عبدالفتاح صاحب المركز الثاني في مسابقة الحلم المصري وأحد المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أتاح فرصة كبيرة لذوي القدرات الخاصةز

وقال محمد عبد الفتاح: «فرصة مكنتش في خيالنا، وعاوز أقوله النهاردة يا ريس أنا أخدت الثقة أقف قدام أي حد تاني، ومش هتهز وهكون قوي.. وقلت لزملائي محدش عمل معانا كده قبل كده، وكنت بحس بألم دايما، لأني على طول موجود في البيت لأني كنت بغني وأنا قاعد في البيت».

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أنه يبلغ من العمر 25 عاما، ويشعر بالتغير الكبير في تعامل الدولة المصرية مع ذوي القدرات الخاصة.



وتابع، أن مسابقة ذوي القدرات الخاصة جعلته يشعر بسعادة غامرة، مشددًا على أن المشاركين في احتفالية اليوم حصلوا على اهتمام كبير من جانب رئيس الجمهورية: «شاركت في مسابقة الحلم المصري وأنا متيقن بأنني سألتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم بعدما أنهيت فقرتي، وعندما التقيته شعرت بأنني أمام أب وطاقة حنية وكل واحد فينا كان معاه مرافق ومتطوع، ولما جيت جنبه قلت له أنا بحبك».