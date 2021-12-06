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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمزيد من الفخامة.. رولز رويس فانتوم موديل 2021 في السوق العماني |صور

لمزيد من الفخامة
لمزيد من الفخامة .. رولز رويس فانتوم موديل 2021 في عمان

لاشك أن شركة رولز رويس تمتلك جناحا فخما مليء بالطرازات القوية، والتي تتمتع بالعديد من المقومات، أبرزها الفخامة، والأداء القوي، إلى جانب التصميم الخارجي المميز، والتجهيزات الداخلية، ومن بين هذه الإصدارات، هي النسخة رولز رويس فانتوم موديل 2021.

تسارع السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2021

تنطلق السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

محرك السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2021

 

دعمت رولز رويس فانتوم موديل 2021 بمحرك من 12 اسطوانة، سعة 6700 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 563 حصانا، وعزم اقصى للدوران 900 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

تجهيزات السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2021 

 

استخدمت رولز رويس مقصورة داخلية تحمل الكثير من تقنيات الرفاهية مثل المقاعد الداخلية، والتي صممت من الجلد الفاخر مع خاصية التدليك، علاوة على شاشات لعرض الوسائط المتعددة مع انظمة صوت عالية الاداء، بالاضافة إلى تطعيمات داخلية من الابانوس، مع مكيف هواء متعدد المناطق.

كما تحتوي على نظام الاغلاق والفتح التلقائي للسيارة، ومواد عازلة للصوت والحرارة للحصول على مقصورة فارهة، مع تعزيزات اخرى تتعلق بوسائل الحماية مثل نظام الكبح التلقائي، وخاصية متابعة ورصد النقاط العمياء، مع تحديد المسارات.

أسعار السيارة رولز رويس فانتوم موديل 2021 داخل السوق العماني 

 

الفئة الاولى رولز رويس فانتوم 2021 6.75L Short Wheelbase بقيمة قدرها 210 الف ريال.

الفئة الثانية رولز رويس فانتوم 2021 6.75L Extended Wheelbase بقيمة قدرها 230 الف ريال.

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