عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المساكن بالقاهرة الجديدة.

وكان تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم، قرر باكتشافه سرقة "مبلغ مالى" من داخل الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة السائق الخاص لجد المجنى عليه "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وله محل إقامة آخر بمنطقة الخصوص" بمحافظة القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى جد المجنى عليه وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية بمسكنه إختمر فى ذهنه فكرة إرتكاب الواقعة .

وقد تمكن من سرقة المبلغ المالى المشار إليه على فترات متباعدة بأسلوب "التسلق" وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بالشقة محل سكنه بمحافظة القليوبية، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الجديدة مديرية امن القاهرة الخصوص محافظة القليوبية تجديد حبس قسم شرطة امن القاهرة التجمع الاول التقنيات الحديثة المعلومات جمع المعلومات

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريدمي Redmi 10 نسخة 2022

50 دعاء بعد صلاة الفجر للرزق والفرج وقضاء الحوائج والزواج.. اغتنمها

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 6- 12- 2021

لمزيد من الفخامة.. رولز رويس فانتوم موديل 2021 في السوق العماني |صور

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 6-12-2021

"قالتلي العصايا أطول منك".. بطلة قصار القامة تحكي موقف مؤثر مع مُعلمتها| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ