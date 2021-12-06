تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالقاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المساكن بالقاهرة الجديدة.

وكان تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم، قرر باكتشافه سرقة "مبلغ مالى" من داخل الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة السائق الخاص لجد المجنى عليه "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وله محل إقامة آخر بمنطقة الخصوص" بمحافظة القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى جد المجنى عليه وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية بمسكنه إختمر فى ذهنه فكرة إرتكاب الواقعة .

وقد تمكن من سرقة المبلغ المالى المشار إليه على فترات متباعدة بأسلوب "التسلق" وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بالشقة محل سكنه بمحافظة القليوبية، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.